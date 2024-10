Brasil já importou 4,5 bilhões de euros em produtos da Itália neste ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Brasil importou 4,53 bilhões de euros em produtos “made in Italy” entre janeiro e setembro deste ano, um crescimento de 9,8% em relação ao mesmo período de 2023. Já as exportações brasileiras para a Itália foram registradas em um total de 3,36 bilhões de euros, um avanço de 17,7%. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Com isso, o comércio entre os dois países movimentou no total 7,89 bilhões de euros, o que significa um aumento de 13%. Tais números fazem com que o saldo da balança comercial entre os dois países resulte favorável aos italianos em 1,17 bilhões de euros.

Diretor da Agência para Internacionalização das Empresas Italianas, Lorenzo Galanti afirmou que o levantamento sinaliza uma melhora nas relações comerciais entre os governos brasileiro e italiano.

Além disso, as projeções para o ano de 2024 como um todo indicam alta de 7,5%, possivelmente graças ao desempenho de setores como o de máquinas e equipamentos mecânicos, que representam 20% do comércio total entre os dois países e que devem experimentar uma expansão de 10% sobre 2023.

Outros fatores importantes são relativos à comercialização de café, que responde por 8,6% do comércio entre os dois países e cujo crescimento deve ficar em 30%, e aos produtos farmacêuticos, que representam 7,3% dessa relação e cuja previsão de crescimento neste ano gira em torno de 37%.