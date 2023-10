Brasil gerou 1,38 milhão de empregos com carteira assinada em oito meses

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

2 out 2023, 15h42

Nos oito primeiros meses deste ano, o Brasil gerou 1,38 milhão de vagas de emprego com carteira assinada, sendo 220.844 em agosto. Os dados constam no Novo Caged, cadastro que mede o nível de emprego formal no país, divulgado nesta segunda-feira.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o estoque de empregos formais no país chegou a 43,8 milhões de postos no mês — uma variação de 0,51% em relação ao mês anterior. A quantidade renovou o recorde já registrado na série histórica (desde junho de 2002).

Em entrevista coletiva, o ministro Luiz Marinho afirmou que “a expectativa é de crescimento e que até o fim do ano o país possa gerar cerca de 2 milhões de empregos formais”.

O saldo de agosto foi a diferença entre 2.099.211 admissões e os 1.878.367 desligamentos. No ano, foram 15.937.956 novos postos contra 14.549.894 demissões.

