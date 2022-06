Bolsonaro volta a criticar lucro da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar, nesta quarta-feira, os lucros bilionários da Petrobras — e afirmou que os vultosos dividendos da estatal servem para sustentar aposentados estrangeiros.

“O lucro da Petrobras é mais que o dobro da petrolífera mais lucrativa no mundo. No primeiro trimestre, deu lucro líquido de 44 bilhões de reais. E 6 bilhões de reais por mês vão para acionistas minoritários, que em grande parte são empresas de fundo de pensão dos Estados Unidos. Ou seja, o aposentado lá fora está vivendo muito bem às custas dos brasileiros aqui”, disse em entrevista à jornalista Leda Nagle.

Bolsonaro afirmou ainda que o atual ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida está tentando mudar a presidência da Petrobras, mas que, mesmo o governo sendo o acionista majoritário, não tem o poder de “mudar rapidamente”.

O presidente criticou a política de PPI — preços de paridade de importação, na qual o preço do combustível no Brasil é calibrado pela cotação do barril de petróleo no mercado internacional — e disse que a medida é resultado de decisões erradas do passado. O PPI foi adotado no governo Temer.

“Até a questão do PPI, você não precisa registrar imediatamente quando aumenta o preço lá fora (…) Foram medidas erradas tomadas lá atrás”, declarou.