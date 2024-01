BNDES lança pacote de investimentos com a Marinha na próxima semana

Em parceria com a Marinha do Brasil, o BNDES lança, na próxima quarta-feira, 24, uma nova frente estratégica para incentivar pesquisas na costa brasileira, fortalecer a indústria naval e fortalecer a descarbonização da frota marítima. Trata-se do BNDES Azul, que será inaugurado em um navio atracado na Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

“O BNDES atua em diversas frentes relacionadas à economia do mar”, diz o presidente do banco, Aloizio Mercadante.

“Essas iniciativas serão tornadas uma frente estratégica do BNDES, com mais sinergia, transversalidade e novas ações”, complementa.

Mercadante vai apresentar uma linha de descarbonização do transporte marítimo, e o planejamento espacial marinho brasileiro, que é o levantamento de todas as riquezas nos mares do país.

Continua após a publicidade

Os projetos devem atuar em sincronia com outras ações do banco, como a gestão do fundo da marinha mercante e o financiamento da indústria e infraestrutura de energia offshore.

A nova estratégia é resultado de um protocolo de intenções, assinado por Mercadante e o ministro da Defesa, José Múcio, em outubro.