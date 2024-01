BNDES financiou exportação de 39 aviões da Embraer em 2023

O BNDES financiou, em 2023, a construção de 39 aeronaves da Embraer para três companhias aéreas estadunidenses: Skywest, Azorra e American Airlines. Somados, os contratos ultrapassam 7 bilhões de reais. Já o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento, foi de cerca de 6 bilhões de reais.

A meta do banco é aportar até 10 bilhões de reais para exportação de 67 aviões comerciais até 2025. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse que as operações de financiamento garantem “igualdade de competitividade ao exportador brasileiro no mercado internacional”.

Em seminário do BNDES em outubro do ano passado, ao anunciar o financiamento de 14 aviões, Mercadante comparou o crédito cedido na sua gestão com 2022, quando a Embraer exportou nove aeronaves, financiadas pelo Banco. Em outubro, como mostrou o Radar, o BNDES já havia financiado a construção de 28 aviões.