BNDES assina contrato de US$ 1 bilhão com Banco Mundial na COP28

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, fez um balanço da participação da instituição na COP28, em Dubai. Entre os acordos firmados, há a assinatura de um memorando, com o Banco Mundial, de 1 bilhão de dólares para financiar a produção de Hidrogênio Verde. Ele ainda informou que outros 300 milhões de euros foram investidos pelo Banco Europeu de Desenvolvimento (BEI) para a transição econômica sustentável.

“Recebemos também, junto com a ministra [do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas] Marina [Silva] uma outra doação, não reembolsável, do Reino Unido, bastante importante e vamos, assim que chegar no Brasil, ter novos anúncios muito fortes com outros parceiros internacionais”, afirmou Mercadante.

“Então, o resultado para alavancar o capital do banco, as condições de financiamento, e condições muito favoráveis, é espetacular”, acrescentou.

Mercadante viajou de Dubai para a Alemanha, onde segue a comitiva de Lula. As autoridades retornam ao Brasil para reunião do Mercosul no Rio de Janeiro, considerada “decisiva” pelo presidente da República.