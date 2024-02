BNDES aprova R$ 495 milhões para obra no Porto de Paranaguá

Orçada em 647 milhões de reais, a modernização do Porto de Paranaguá vai receber financiamento de 495 milhões de reais do BNDES. O aporte faz parte da estratégia do banco, adiantada pelo Radar, de investimento na economia marítima.

“Essa iniciativa se insere dentro do contexto do projeto BNDES Azul, que envolve o apoio a diversas frentes relacionadas à economia do mar, inclusive em infraestrutura”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Este projeto aprovado específico tem como foco não apenas em aprimorar a eficiência operacional, mas também minimizar o conflito Porto-Cidade. Espera-se que as alterações no tráfego reduzam em cerca de 70% as emissões de CO2 na região portuária”, projeta.

A melhor integração dos modais ferroviário, rodoviário e marítimo deve impulsionar a eficiência do transporte de grãos e reduzir consideravelmente a fila de caminhões, que terão de passar por apenas cinco cruzamentos com a linha férrea, hoje são 16. Além disso, por meio da ferrovia, a capacidade de recepção de grãos pode ser mais do que três vezes maior, reduzindo a dependência de caminhões, que são responsáveis por cerca de 80% do transporte de cargas.

O BNDES conta, atualmente, com cerca de 22 bilhões de reais em carteira relacionados à economia azul. Deste total, 13,6 bilhões de reais são para projetos de docagem, embarcações de apoio, estaleiros e navios petroleiros. Outros projetos, de transporte marítimo, portos, terminais e embarcações respondem por 7,7 bilhões de reais de apoio. Há ainda aportes em turismo costeiro e recuperação de manguezais.