Bilionário da educação expande negócios para a área de comunicação

Chaim Zaher, bilionário à frente do grupo SEB, um dos maiores conglomerados de ensino privado do país, tem expandido seus negócios para além da área da educação.

Um conhecido do empresário disse a um interlocutor do Radar que o libanês naturalizado brasileiro quer ampliar sua presença no setor das comunicações.

Atualmente, ele é dono do grupo Thathi, que detém um pequeno portal de notícias e a rádio Nova Brasil FM, sediada em São Paulo. O próximo movimento do empresário pode ser uma oferta de compra da tradicional Rádio Tupi no Rio, que conta com um time de jornalistas e faz transmissões ao vivo de jogos de futebol.

Essas duas rádios estão para firmar uma parceria editorial para que a Nova Brasil, que no modelo atual praticamente só toca música, passe a levar ao ar boletins de notícias e transmissões ao vivo produzidos pela Tupi. Essa parceria seria o primeiro passo para um futuro acordo de compra da rádio carioca, fundada em 1935.

O grupo SEB detém no Brasil marcas de escolas de ensino básico privadas famosas, como a canadense Maple Bear e a queridinha das celebridades Carolina Patrício. O grupo também é dono da Universidade Dom Bosco. Em agosto do ano passado Zaher se tornou o maior acionista do grupo Yduqs, que detém as universidades Estácio e Ibmec.