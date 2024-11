Banco Central vai trazer ao Brasil ganhador do Nobel de Economia de 2014

O prêmio Nobel de Economia de 2014, Jean Tirole, aceitou convite do diretor de Organização do Sistema Financeiro, Renato Dias de Brito Gomes, e vai participar da Conferência Anual do Banco Central em maio de 2025.

Um dos mais influentes economistas da atualidade, o francês será o principal orador do evento realizado anualmente na sede do Banco Central, em Brasília.

Autor de mais de uma dezena de livros científicos, Tirole tem mais de 200 artigos publicados em revistas internacionais de renome.

Professor do MIT, ele tambem é presidente honorário da Tolouse School of Economics e presidente do Institute for Advanced Study on Tolouse.

O economista foi premiado com o Nobel pelo trabalho desenvolvido sobre a regulação de mercados onde há pouca competição.