Banco Central mostra o retrato da revolução do Pix no país

Atualizado em 13 out 2022, 18h54 - Publicado em 16 out 2022, 16h01

O Banco Central elaborou um retrato do Pix no Brasil. Cerca de 61% da população adulta usa o sistema. O banco analisou os dados de transferências bancárias entre novembro de 2019, um ano antes da chegada do Pix, e dezembro de 2021, um ano depois da criação do sistema.

No primeiro ano, 100 milhões de pessoas transferiram 1,4 bilhão de reais em transações pela rede. Antes do Pix, 120 milhões de brasileiros não faziam transferências bancárias (TED). Com o Pix, 36 milhões de pessoas passaram a fazer.