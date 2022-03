As vantagens da Embraer ao apostar no transporte de cargas

A Embraer entra para o mercado de transporte de carga aérea, com o novo programa de conversões de jatos de passageiros para cargueiros dos modelos E190 e E195 (P2F).

Os E-Jets são projetados para atender às demandas geradas pelo e-commerce e por novas operações de comércio logísticas, que exigem entregas muito ágeis e descentralizadas.

Para o ex-diretor da ANAC e advogado especialista em aviação Ricardo Fenelon o transporte aéreo de cargas vem se destacando no pós-pandemia, com a redução dos voos com passageiros e o aumento do e-commerce.

“Obviamente esse movimento não passou despercebido pela Embraer, que agora vai converter os EJETS para aviões cargueiros e tem uma expectativa de vender 700 aviões em 20 anos. Tem um segundo ponto de extrema importância, que é a prolongação da vida dos EJETS de 1ª geração, que agora poderão ser utilizados em um nova formato de operação”, avalia o especialista.