As promessas de investimentos no almoço do Lide com Macron

No almoço do Lide com Emannuel Macron, em Paris, Tércio Borlenghi Jr. anunciou, a decisão da Ambipar de comprar uma fábrica na França para expandir seus negócios. O presidente francês gostou da notícia.

O encontro de Macron com um grupo de 35 empresários brasileiros, na quinta, foi organizado pelo ex-governador de São Paulo João Doria, para promover investimentos recíprocos entre Brasil e França.

“Macron tratou de temas bilaterais de todos os aspectos, tanto na agroindústria quanto no setor de tecnologia, ciência, pesquisa, inovação, defesa, segurança aeroespacial, turismo, deu um show de conhecimento e carinho em relação ao Brasil”, diz Doria.