A queda da movimentação do complexo portuário gaúcho no mês da enchente

As movimentações dos portos do Rio Grande do Sul caíram 2,39% de janeiro a maio de 2024, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O balanço leva em conta as unidades de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, que ficou fechada por cerca de 30 dias por conta das enchentes.

O porto de Rio Grande, porém, não paralisou a atividade e movimentou mais de 15,4 milhões de toneladas, 2,27% a menos do que em 2023. A soja, principal produto escoado pelo complexo poruário gaúcho, teve crescimento em maio. Os insumos para fertilizantes, porém, foram os maiores responsáveis pela queda na movimentação.

Apesar de “movimentação zero” na unidade de Porto Alegre em maio, e a unidade de Pelotas paralisada por 15 dias, o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, diz que “não se pode afirmar 100% que é em função da enchente que ocorreu essa dminuição”.

“A gente segue ainda monitorando e tratando, tanto com as indústrias, com os operadores, com todos os terminais, para fazer esse levantamento, na sequência agora do que pode gerar também o que aconteceu com as lavouras e tudo mais”, afirma Klinger.

O balanço, divulgado na quinta-feira, mostra também os principais países com relação comercial com o complexo portuário gaúcho. As exportações vão, principalmente, para China, Vietnã e Filipinas. Enquanto, as importações vêm da Argentina, China e Rússia.