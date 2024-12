A missão do Lide de João Doria no Marrocos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-governador de São Paulo e co-chairman do Lide, João Doria foi recebido pelo Ministro de Investimentos e Economia do Marrocos, Karim Zidane, nesta segunda, em Rabat, a capital do país.

O encontro teve o objetivo discutir as relações bilaterais, além de tratar da organização do evento Brazil — Marrocos Meeting, promovido pelo Lide –, que será realizado em julho de 2025, em Casablanca.

O encontro faz parte da programação oficial da comitiva do Lide para a inauguração da 22ª unidade internacional no Marrocos.

A visita ao país contou ainda com o encontro entre empresários marroquinos e o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Marrocos, Hassan Sakhi.