A insatisfação na Fazenda de Haddad com o setor bancário

Altos executivos do Ministério da Fazenda estão chateados com o tímido apoio do setor bancário em relação às pautas aprovadas pela pasta comandada por Fernando Haddad no Congresso Nacional.

“Aprovamos tudo, inclusive uma reforma tributária em menos de um ano”, diz um importante auxiliar de Haddad.

O ministro, porém, não faz parte do time de insatisfeitos.