A Índia está de olho no KC-390 da Embraer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Fontes do Exército dizem que o governo da Índia avalia comprar 80 aviões KC-390 da Embraer.

O negócio, com potencial bilionário, depende de uma contrapartida do governo brasileiro, principal parceiro dos indianos no Brics.

Recentemente, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, esteve no país para conhecer produtos de defesa de fabricantes indianos. Gostou do que viu.