A força-tarefa no Ministério da Fazenda para atender a prazo de Lira

Arthur Lira deixou claro ao governo que, caso os projetos para a regulamentação da reforma tributária não chegassem ao Congresso até o fim de março, os textos dificilmente seriam analisados ainda neste ano. Para isso, especialistas vão ficar imersos na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília, entre os dias 18 e 22 de março.

Um grupo vai sistematizar as ideias de 19 equipes técnicas e transformá-las em ao menos três projetos de lei complementar. O Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda escolheu cinco representantes, um para cada região brasileira, para integrar a comissão.

Além dos representantes da união e dos municípios, participam os secretários e secretárias da Fazenda, Pricilla Maria Santana, do Rio Grande do Sul, Samuel Kinoshita, de São Paulo, Rogério Gallo, do Mato Grosso, Renata dos Santos, de Alagoas, e René Sousa Júnior, do Pará.