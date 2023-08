67% dos brasileiros dizem ter dívidas financeiras, aponta pesquisa

Uma pesquisa da Genial/Quaest divulgada há pouco apontou que 67% dos brasileiros dizem ter dívidas financeiras, sendo que 31% dos entrevistados relataram ter “muitas” e 36%, “poucas”. Os 33% restantes responderam que não têm dívidas.

O índice dos muito endividados chega a 38% entre os que recebem até dois salários mínimos, e é de 22% entre quem ganha mais de cinco.

Questionados se têm conseguido pagar suas dívidas, 46% responderam que “com muita dificuldade”, 34% com pouca, e apenas 19% sem dificuldade.

Continua após a publicidade

Além disso, quase metade dos entrevistados disse que usa mais de 50% dos ganhos para pagar dívidas.

Sobre os tipos de dívidas, as com o cartão de crédito foram as principais, com 31% das respostas, seguido de prestações de imóveis, alugueis ou financiamento (14%) e empréstimos (11%).

Continua após a publicidade

Outro dado identificado na pesquisa, e destacado pelo diretor da Quaest, Felipe Nunes, foi o de que 56% dos entrevistados disseram que já tiveram seu nome incluído no SPC/Serasa.

Diante desse cenário, o Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo Lula, é aprovado por 70% da população, segundo a pesquisa. Apenas 16% responderam que não gostaram da iniciativa e 15% não souberam ou não responderam.

Continua após a publicidade

A pesquisa ouviu 2.029 pessoas entre 10 e 14 de agosto e teve margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.