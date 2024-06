XP promove dança das cadeiras e traz ex-BNP para gestão de renda fixa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A XP promoveu mudanças em sua diretoria. O sócio Fausto Filho, responsável pelas áreas de Renda Fixa e Crédito Privado, assume uma cadeira no comitê executivo. Para seu lugar, a casa trouxe Fabio Oliveira, ex-Head de Crédito do BNP Paribas, gestora com mais de 60 bilhões de reais em carteira. O executivo Carlos Leite, também ex-BNP Paribas, também foi contratado para auxiliá-lo na cadeira de renda fixa e crédito privado.