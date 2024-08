Wolverine bate Deadpool em vendas e procura de itens na OLX

Embora sejam parceiros no novo filme, Wolverine e Deadpool se enfrentam em um duelo à parte na OLX, marketplace de classificados de produtos usados. E o ilustre integrante de X-Men leva a melhor em tudo: vendas, procura e inserções de anúncio. Wolverine tem mais que o dobro de produtos de segunda mão anunciados na plataforma. Na procura de itens, o personagem interpretado por Hugh Jackman também leva a melhor, com cerca de 88% a mais do que o interpretado por Ryan Reynolds; em vendas, a superioridade é em torno de 50%. Porém, Deadpool vem melhorando sua performance e mostra que pode reagir: em 2024 as vendas de itens relacionados a ele cresceram 13% e a procura teve aumento de 92% em relação ano passado.

Em média, os objetos de segunda mão associados ao Wolverine custam 79 reais, já os relacionados ao seu novo parceiro no cinema saem em média por 111 reais.