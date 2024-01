Volvo instalará carregadores de carros elétricos em McDonald’s

A Volvo Car Brasil e a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina, fizeram uma parceria para instalar o acesso a pontos de carregamento de carros elétricos em restaurantes da rede. A ação deve chegar a 35 unidades por todo o Brasil.

As primeiras unidades a receberem os carregadores ficam nas cidades de São Paulo e Mairiporã. Os carregadores disponíveis têm potências entre 7,4kw e 22kw. Mais de 20 dessas unidades estão no estado de São Paulo, divididos entre a capital, a região metropolitana e o interior.

No Rio de Janeiro serão seis restaurantes, enquanto em Minas Gerais, Pernambuco e Paraná serão duas unidades em cada. Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também fazem parte do plano, com um restaurante cada. O contrato prevê que a parceria pode chegar a até 100 unidades até o fim de 2025, incluindo restaurantes em novas praças e unidades que ainda serão inauguradas.