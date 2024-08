Volkswagen promete R$ 13 bilhões em investimento em SP até 2028

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O governador Tarcísio de Freitas vai participar nesta sexta-feira, 23, em São Bernardo do Campo, da liberação de 1 bilhão de reais em créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) pelo ProVeículo para a Volkswagen. O programa permite a utilização do ICMS acumulado para custear projetos de investimento de modernização e ampliação de negócios. A montadora promete investir R$ 13 bilhões no estado até 2028.