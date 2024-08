Vivara anuncia lucro de R$ 211 milhões no segundo trimestre

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A rede de joalherias Vivara divulgou nesta quinta-feira, 8, os resultados do segundo trimestre de 2024 e registrou receita bruta de 836 milhões de reais, um crescimento de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, apresentou um lucro líquido de 211 milhões de reais, potencializado pelo reconhecimento de 100 milhões de reais em créditos tributários. A receita foi de 656 milhões de reais, um acréscimo de 17% em relação ao segundo trimestre de 2023.

O resultado reforçou o plano de expansão da companhia. A marca Life puxou este novo crescimento com 65 novas lojas em relação ao mesmo período de 2023, com receita bruta de 162 milhões de reais, elevação de 62% ante o mesmo trimestre do ano passado. “