Viagens de ônibus no Carnaval disparam em meio à alta no preço das aéreas

O número de passagens de ônibus comercializadas através da plataforma Wemobi, que trabalha com marcas como Cometa e Catarinense, registrou um aumento de 32% para o período deste Carnaval frente à celebração de 2023. A companhia estima que a alta no preço das passagens aéreas, de 25,5% em 12 meses até janeiro, foi o grande motor da maior procura por viagens rodoviárias.

A conexão entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde se concentram os principais desfiles e alguns dos mais disputados blocos carnavalescos, foi a que registrou o maior número de viajantes, sendo responsável por 24% de toda a movimentação no período. Viagens para cidades interioranas e litorâneas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro ganharam peso nos negócios do setor, crescendo cerca de 10% em relação ao Carnaval do ano passado.