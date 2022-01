Vendas em shoppings da Iguatemi batem pré-pandemia e aluguéis podem subir

A Iguatemi, que administra 16 shoppings em todo o país, revelou ao mercado que as vendas no quarto trimestre de 2021 subiram para 4,8 bilhões de reais, um aumento de 31% em relação a 2020 e 12% maior na comparação com os números do quarto trimestre de 2019, antes da pandemia. Os dados operacionais surpreenderam positivamente os analistas, que já estão pensando no futuro. O Credit Suisse, por exemplo, reitera a recomendação de compra das ações da companhia e fala em reajuste dos aluguéis. “Apesar das implicações da pandemia, continuamos construtivos em empresas com carteiras premium, pois o crescimento das vendas deve continuar permitindo o aumento dos aluguéis”, avalia o banco. Mesmo assim, as ações da Iguatemi negociam em baixa nesta segunda-feira, 31. Às 15h38, a queda era de 0,30%.

