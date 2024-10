Vendas de extrato de Cannabis triplicam nas farmácias, segundo associação

As vendas de extrato de Cannabis em farmácias brasileiras mais que triplicaram no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Canabinóides (BRcann). A alta de 240% nas vendas se refere aos produtos que incluem todos os compostos originais da planta, como CDB e THC. Já os produtos a base de Cannabis em geral, que podem conter apenas uma substância da planta, registraram crescimento de 87% nas vendas no período. O mercado brasileiro de Cannabis medicinal é liderado por marcas nacionais. Nos últimos doze meses, GreenCare, Mantecorp e Biolab apresentaram as maiores participações no segmento, com 16,5%, 15,5% e 8,5%, respectivamente.