VEJA Seu Bolso: As ações de IA dentro do fundo multimercado da Ace Capital

A segunda edição do programa VEJA Seu Bolso recebe Tiago Cunha, gestor de renda variável da Ace Capital, para uma conversa sobre o trabalho de seleção de ações dentro do fundo multimercado mais importante da casa, o Ace Capital FIC FIM. Na conversa, Cunha aborda não apenas a filosofia por trás da gestão, como também explica o funcionamento da mesa de renda variável dentro de uma gestora multiproduto.

Na Ace, o principal fundo multimercado reúne todas as mesas de gestão: renda fixa, renda variável, moedas e valor relativo — que explora as distorções entre posições compradas na bolsa, que ganham com a alta de ações, e posições vendidas, que ganham com a queda. No caso da Ace, quem determina o tamanho que cada estratégia terá dentro do fundo principal é o diretor de investimentos da casa, Fabricio Taschetto.

A mesa de renda variável, gerida por Cunha, compõe uma parte do resultado do Ace Capital FIC FIM e os demais fundos de ações ofertados aos investidores. No programa, Cunha aborda a construção de portfólio da casa e também a escolha de “tendências seculares” na renda variável, como ações de companhias de semicondutores e inteligência artificial.