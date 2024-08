VEJA Mercado recebe José Márcio Camargo, da Genial Investimentos, às 10h

VEJA Mercado | 08 de agosto de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 8. Uma chuva de balanços corporativos foi divulgada na noite de quarta-feira. Destaque para o Grupo Casas Bahia, que reverteu um prejuízo de quase 500 milhões um ano atrás e lucrou 37 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. O Banco do Brasil viu seu lucro subir 8% na base anual e fechou o trimestre com 9,5 bilhões de reais no azul. Já a privatizada Eletrobras teve lucro de 1,7 bilhão de reais no segundo trimestre.

O mercado ainda digere uma probabilidade maior de alta nos juros brasileiros enquanto os economistas do banco americano J.P Morgan lançam um novo e duro recado sobre o risco de uma recessão nos Estados Unidos em 2025. A probabilidade desse cenário se concretizar aumentou de 25% para 35%, segundo o banco. Diego Gimenes entrevista José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

