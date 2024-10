Janela para IPOs deve reabrir apenas no final de 2025, diz João Kepler

VEJA Mercado | 28 de outubro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 28. As figuras políticas do presidente Lula e do ex-presidente americano Donald Trump têm uma influência gigantesca sobre as expectativas de inflação e o humor dos investidores nos mercados do mundo inteiro. No Brasil, presidente Lula insiste na discussão para separar gastos de investimentos e coloca em xeque as promessas de cortes de despesas feitas pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento. O resultado é uma piora das contas públicas brasileiras pelo FMI e um risco de déficits cada vez maiores — o que impõem expectativas de inflação mais altas.

Já nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump tem consolidado seu favoritismo nas eleições do país às vésperas da votação e os investidores já precificam a possível vitória do candidato republicano. Trump promete cortes de impostos para os americanos e tarifas mais altas para importações. Os investidores esperam um aumento da dívida americana e um fortalecimento do dólar frente a moedas emergentes. O resultado final também deve ser de mais inflação no bolso dos consumidores.

O fato é que os economistas e gestores já estão prevendo que o Brasil deve estourar a meta de inflação do Banco Central este ano — que tem um teto de 4,5%. A piora do cenário é identificada no Boletim Focus há e as consequências são os assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

Continua após a publicidade

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF