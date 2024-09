Alta de juros impõe alerta vermelho nas varejistas, diz Ana Paula Tozzi

VEJA Mercado | 06 de setembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira, 6. O debate da vez é se a economia brasileira está pronta para ter um crescimento sustentável do PIB depois da década perdida de 2010, quando ficou estagnada. Já são três anos seguindo crescendo 3% ao ano, já contabilizando 2024. Só que quando as coisas começam a melhorar, o Banco Central provavelmente terá de intervir e subir os juros do país para evitar uma inflação muito alta — remédio que tende a desacelerar o ritmo de crescimento do Brasil. Os economista do banco BNP Paribas estimam uma taxa Selic a 12,25% ao ano em 2025. Nos mercados, o Ibovespa voltou a subir e a ignorar o mau humor do mercado internacional. O dólar caiu a 5,57 reais.

Um dado divulgado nesta sexta-feira será fundamental para determinar os rumos nos próximos meses: o payroll de agosto nos Estados Unidos. Dados mensais de emprego devem esclarecer o real risco de uma recessão na maior economia do mundo e o tamanho dos cortes de juros a serem anunciados pelo Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano. O indicador também deve ser importante para determinar a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil. Diego Gimenes entrevista Ana Paula Tozzi, CEO da AGR Consultores. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF