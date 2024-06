VEJA Mercado entrevista Werner Roger, da Trígono Capital

VEJA Mercado | 12 de junho de 2024.

O governo Lula sofreu uma nova derrota no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devolveu a medida provisória (MP) que tratava de mudanças nas regras tributárias do Pis/Cofins. Entidades industriais alertaram nos últimos dias sobre o risco de aumento nos preços de alimentos e combustíveis em decorrência da MP e pressionaram os congressistas a devolverem a medida ao governo. O governo também suspendeu o leilão do arroz e o secretário de Política Agrária pediu demissão. Na bolsa de valores, o Ibovespa teve uma leve alta de quase 1% e o dólar fechou estável, a 5,36 reais.

A quarta-feira será fundamental e decisiva nos Estados Unidos, onde serão revelados novos dados de inflação referentes ao mês de maio e a decisão do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, sobre os juros do país. O mercado aguarda por sinalizações a respeito do início do ciclo de cortes de juros na maior economia do mundo. Os fundos de investimento tiveram a primeira captação mensal negativa em maio, quando 8,8 bilhões de reais foram sacados dos fundos. Diego Gimenes entrevista Werner Roger, sócio-fundador e diretor de investimentos da gestora Trígono Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

