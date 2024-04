VEJA Mercado entrevista Renato Jerusalmi, da Riza Asset

VEJA Mercado | 16 de abril de 2024.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo revisou a meta fiscal para o ano de 2025. A previsão de superávit de 0,5% deu lugar para uma meta de déficit zero das contas públicas. A mudança é mais um alerta ao mercado sobre a saúde das contas do governo. A meta para o ano de 2024 segue inalterada e o governo realizou um contingenciamento de 3 bilhões de reais do orçamento no último mês de março.O Ibovespa fechou em queda de 0,5% e o dólar subiu 1,3%, cotado a 5,18 reais, o mais alto nível desde março de 2023. Os conflitos entre Israel e Irã no Oriente Médio, bem como a probabilidade maior de o Banco Central americano cortar os juros dos EUA somente em setembro, pressionam os ativos de renda variável e fortalecem o câmbio no Brasil. Diego Gimenes entrevista Renato Jerusalmi, sócio da gestora Riza Asset. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta no YouTube, ao vivo, a partir das 10h.

