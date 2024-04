Arrecadação alta pode atrasar crescimento do Brasil, diz Rafaela Vitória

VEJA Mercado | 29 de abril de 2024.

O Tesouro vai publicar o resultado primário do governo no primeiro trimestre de 2024. A arrecadação de impostos no período foi de 657 bilhões de reais — cifra recorde para o período desde o início da série histórica. O Congresso começa a cobrar a conta. A arrecadação recorde foi possível graças as medidas que foram aprovadas ao longo de 2023, e o Senado insiste em manter a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O tema foi judicializado e o placar no STF está em 5 votos a 0 contra a desoneração. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirmou que vai recorrer e classificou como um erro do governo a decisão de judicializar o assunto. O senador lembrou que a casa aprovou as medidas que aumentaram a arrecadação este ano. Novos dados de emprego no Brasil e a reunião do Banco Central americano sobre os juros também prometem esquentar a semana no mercado Diego Gimenes entrevista Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

