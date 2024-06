VEJA Mercado entrevista o economista Jayme Carvalho

VEJA Mercado | 05 de junho de 2024.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que o PIB do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024. A economia brasileira foi puxada pelo setor de serviços, que cresceu 1,4% no período. O aumento no consumo das famílias foi o grande destaque do primeiro trimestre do ano. As dificuldades para o restante do ano, no entanto, prometem ser duras. Por um lado, os efeitos das cheias no Rio Grande do Sul para a atividade econômica do país, bem como o tempo de reconstrução do estado, ainda são incertos. De outro, o mercado já precifica menos cortes de juros em 2024. A especulada taxa terminal a 9% deu lugar a uma previsão mais amarga — de 10,25% no último Boletim Focus, o que abriria margem para somente mais um corte de 0,25 ponto percentual este ano.

Ainda assim, projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) dão conta que o Brasil pode ultrapassar a Itália e fechar o ano como a oitava maior economia do mundo. Em Brasília, a taxação de 20% das encomendas internacionais de até 50 dólares foi retirada da votação do programa Mover no Senado. Na bolsa, o Ibovespa emendou sua quinta sessão consecutiva no vermelho e o dólar comercial subiu a 5,28 reais. O repórter Diego Gimenes entrevista Jayme Carvalho, economista e planejador financeiro da Planejar. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

