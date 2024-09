VEJA Mercado entrevista o economista Bruno Corano às 10h

VEJA Mercado | 11 de setembro de 2024.

O primeiro debate entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump é o assunto do momento no mundo inteiro. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos tiveram seu primeiro embate direto na noite de terça-feira. Por enquanto, não há novos debates previstos até a eleição em novembro. Pesquisas eleitorais apontam um empate técnico numericamente entre os candidatos, mas a eleição é decidida de acordo com a votação em cada um dos estados. Tudo indica que a votação será novamente apertada nos EUA. No Brasil, a inflação de agosto medida pelo IBGE surpreendeu e o IPCA teve uma deflação de 0,02% — a primeira em 14 meses. O dado não deve alterar a provável decisão do Banco Central de subir os juros na próxima reunião do Copom no dia 18 de setembro. O dólar segue em alta e subiu 1,5% ontem, cotado a 5,65 reais. Diego Gimenes entrevista Bruno Corano, economista e fundador da Corano Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

