VEJA Mercado entrevista o economista André Perfeito às 10h

VEJA Mercado | 14 de junho de 2024.

O governo Lula tenta apagar as chamas que tomaram conta do mercado financeiro. Depois de o dólar comercial bater a marca dos 5,40 reais e o Ibovespa alcançar a mínima de pontos desde novembro do ano passado, membros do governo vieram a público falar sobre a economia. O presidente em exercício Geraldo Alckmin afirmou que a elevação do dólar é transitória e que o Brasil tem compromisso com a responsabilidade fiscal e capacidade de forte crescimento econômico. Os ministros da Fazenda e do Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet, respectivamente, também vieram a público e falaram em rediscutir e revisitar algumas despesas fiscais. O presidente Lula está em viagem internacional e disse a jornalistas que Haddad é um ministro extraordinário e que não corre risco de demissão.

Os panos quentes não esfriaram a bolsa de valores. O Ibovespa voltou a cair e fechou na casa dos 119 mil pontos. Já o dólar comercial reagiu e caiu 0,7%, para 5,36 reais. O Ibc-Br de abril, considerado a prévia do PIB e publicado pelo Banco Central, deve voltar a esquentar o debate sobre os cortes de juros no país depois de dados de comércio e serviços que trouxeram sentimentos mistos aos economistas. Diego Gimenes entrevista o economista André Perfeito. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e Linkedin, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF