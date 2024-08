VEJA Mercado entrevista Jorge Hargrave, da Maraé Investimentos

VEJA Mercado | 28 de agosto de 2024.

As commodities voltaram a ganhar força nos mercados. Os preços do petróleo e do minério de ferro têm apresentado uma valorização importante nos últimos dias. O minério voltou a ultrapassar a marca dos 100 dólares por tonelada na China diante da expectativa por uma maior demanda depois dos cortes de juros nos Estados Unidos e por estoques abaixo da média na China. Já o petróleo quebrou a marca dos 80 dólares por barril depois da escalada nos conflitos entre Israel e o Hezbollah e da interrupção da produção e exportação de petróleo pela Líbia depois de brigas políticas no país. As ações da Petrobras subiram 9% na última segunda-feira e a mineradora Vale subiu 3% depois de anunciar o nome de Gustavo Pimenta para o cargo de CEO a partir de 2025.

Em meio à valorização dos combustíveis fósseis, cresce o debate sobre transição energética e investimentos sustentáveis. Pela primeira vez na história, o saldo de fundos ESG ficou negativo em 2023. As saídas totalizaram 13 bilhões de reais no último ano, segundo a consultoria MorningStar. Diego Gimenes entrevista Jorge Hargrave, economista, diretor da Maraé Investimentos e membro organizador do Brazil Climate Summit. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

