VEJA Mercado entrevista João Piccioni, gestor da Empiricus Gestão, às 10h

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 25 de setembro de 2024.

A China provocou um clima de euforia na bolsa de valores. A mineradora Vale disparou 5% e siderúrgicas como CSN, Usiminas e Gerdau chegaram a subir 9%. O minério de ferro subiu 5% e teve sua maior alta em mais de um ano. As reações foram provocadas por uma série de medidas anunciadas pela China para estimular o crescimento do país. Taxas de de juros e de empréstimos foram reduzidas e programas de financiamentos foram estimulados.

No Brasil, o Banco Central publicou a ata da última reunião do Copom e o documento foi bem recebido pelo mercado. A instituição deixou a porta aberta para novas altas de juros e corretoras, como a XP Investimentos, enxergam a taxa Selic com viés de alta e podendo ultrapassar a barreira dos 12% ao ano.

Em evento do banco Safra, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que há um exagero nos preços de juros futuros pelo mercado e que o arcabouço fiscal força a diminuição de despesas — embora ele não arrisque a magnitude dessas reduções. Diego Gimenes entrevista João Piccioni, gestor de fundos da Empiricus Gestão. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

