VEJA Mercado entrevista Harrison Gonçalves, sócio da CMS Invest, às 10h

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 9. No Brasil, o Boletim Focus desta semana registrou alta generalizada nas projeções para o IPCA, o câmbio e os juros neste e nos próximos 3 anos. Para o fim de 2024, as projeções do IPCA subiram de 4,71% para 4,84%. As expectativas para o dólar subiram para R$ 5,95, ante R$ 5,70 na semana passada. A projeção para a Selic subiu para 12%, contra 11,75% no último relatório; e a estimativa para o PIB foi para 3,39% ao fim de 2024, ante 3,22% na semana passada.

Camila Barros entrevista Harrison Gonçalves, sócio da CMS Invest. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

