Crescimento de 3% é chance cada vez mais remota, diz Felipe Vasconcellos

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 22. A Petrobras informou via fato relevante que vai propor o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários que foram retidos no último mês de março. A decisão representa uma mudança de discurso da companhia, que desejava reter a parcela do lucro em uma reserva de capital. O montante a ser pago aos acionista e à União é de aproximadamente 22 bilhões de reais. O restante deve ser mantido em uma reserva, mas deve ser pago também aos acionistas ao longo do ano. No fim das contas, a decisão do mês de março foi mais um barulho do que qualquer outra coisa. Nesta semana, a mineradora Vale publica seus resultados do primeiro trimestre depois de o relatório de produção e vendas surpreender positivamente alguns analistas. Novos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos também prometem esquentar o debate sobre a política monetária dos países. Diego Gimenes entrevista Felipe Vasconcellos, sócio da Equus Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

