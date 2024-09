Bolsa é passional quando promessas e fatos destoam, diz Felipe Sant’Anna

VEJA Mercado | 30 de setembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 30. As asiáticas voltaram a disparar e o principal índice de Shangai subiu 8%. A taxa de desemprego do Brasil caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto e atingiu o seu menor valor desde 2012, quando a série histórica da Pnad teve início. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chamou atenção para um mercado de trabalho apertado e um crescimento econômico robusto como fatores de atenção para as próximas decisões do Copom. Por meio do Boletim Focus, o mercado tem piorado as projeções de inflação e de juros do país nas últimas semanas.

O governo monta um plano para tentar frear o crescimento das bets no país, principalmente junto aos beneficiários do programa Bolsa Família. O governo tem prometido um monitoramento “de CPF por CPF”, o banimento de bets irregulares e fala ainda em regular publicidades e até mesmo cancelar os benefícios sociais de quem gastar as parcelas com apostas online.

A semana no mercado será marcada pela publicação de dados da indústria no Brasil e pelo payroll de setembro nos Estados Unidos. Diego Gimenes entrevista Felipe Sant’Anna, especialista em mercado da Star Desk. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

