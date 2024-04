VEJA Mercado entrevista Felipe Miranda, da Empiricus, às 10h

VEJA Mercado | 23 de abril de 2024.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ontem em evento que os mercados vivem um momento de reprecificação e que a implicação disso é um dólar alto e a rolagem de dívidas. O chefe do BC alertou que o aumento de incertezas e de ruídos pode provocar a mudança de variáveis e de cenários projetados pelo Copom. O comitê se reúne no próximo dia 8 de maio para debater política monetária e o mercado já espera um corte menor de juros nessa reunião. O presidente Lula afirmou no lançamento do programa Acredita que “tudo no governo é tratado como gasto” e que isso “inibe o governo de investir”. A Zamp, dona do Burger King, deve fechar a aquisição da operação do Starbucks no Brasil a termos ainda confidenciais. Diego Gimenes entrevista Felipe Miranda, fundador e presidente da Empiricus. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

