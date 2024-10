VEJA Mercado entrevista Bruna Allemann, da Nomos, às 10h

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 04 de outubro.

Os preços do petróleo subiram mais de 10% em uma semana e já ultrapassam a marca dos 78 dólares por barril. O espaço para cortes nos preços dos combustíveis não existe mais e existe a possibilidade de a escalada das commodities afetar a inflação mundo afora. O movimento é provocado pela guerra envolvendo Israel, Irã e Líbano e as incertezas em relação às consequências e ao transporte de petróleo nos oceanos.

Nos Estados Unidos, o destaque do dia fica para o payroll. Os novos dados de emprego da maior economia do mundo trazem pistas sobre os riscos de uma recessão nos EUA e os impactos para o Brasil. Diego Gimenes entrevista Bruna Allemann, chefe de investimentos internacionais da Nomos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

