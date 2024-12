Galípolo ganhou voto de confiança do mercado, diz André Valério

VEJA Mercado | 12 de dezembro de 2024

No fim da tarde de quarta-feira, 11, o Copom anunciou a elevação de 1 ponto percentual na taxa Selic, levando-a ao patamar de 12,25% ao ano. Além disso, o comunicado estabeleceu um guidance de mais duas altas da mesma magnitude para as próximas reuniões. Ou seja, caso não ocorram grandes mudanças no cenário econômico, a Selic deve atingir 14,25% ao ano já em março de 2025.

André Valério, economista sênior do Banco Inter, afirma que o indicativo de novos cortes foi essencial diante da deterioração das condições econômicas. Segundo ele, caso o Banco Central não agisse, corria o risco de perder ainda mais o controle das expectativas. “Foi o caminho encontrado pelo BC para recuperar a confiança do mercado”, diz.

Valério lembra que esta foi a última reunião de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central e que o guidance assegura uma transição mais tranquila. A partir de janeiro, quem assume o comando é Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do BC. “Galípolo ganhou um voto de confiança do mercado porque está se comprometendo com uma política bastante restritiva – até mais restritiva do que boa parte do mercado antecipava”, diz o economista.

O momento de maior tensão com o mercado ocorreu na reunião do Copom em maio, quando houve divergência entre os diretores sobre a magnitude do corte de juros, com os indicados por Lula defendendo uma redução maior. “Desde então, tanto RCN quanto Galípolo têm dado declarações para demonstrar comprometimento, e foram bem-sucedidos nisso”, afirma Valério.

Continua após a publicidade

Camila Barros entrevista André Valério, economista sênior do Banco Inter. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF

Publicidade