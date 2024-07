Pior do que o discurso é a política do governo Lula, diz Alexandre Mathias

VEJA Mercado | 17 de julho de 2024.

O presidente Lula voltou a preocupar algumas alas do mercado financeiro. O presidente afirmou em entrevista à TV Record que não está convencido sobre a necessidade de se cortar gastos e que não é obrigado a cumprir metas se “existem coisas mais importantes a se fazer”. Lula voltou a dizer que tem divergências com o mercado. O Ibovespa interrompeu sua sequência de 11 altas consecutivas e fechou em leve queda de 0,2%. As mineradoras também pressionaram o índice diante de incertezas sobre o ritmo de crescimento da economia da China. O dólar fechou em estabilidade, cotado a 5,42 reais. Governo e Congresso não chegaram a um acordo sobre as medidas de compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e pediram mais tempo ao Supremo Tribunal Federal (STF). Diego Gimenes entrevista Alexandre Mathias, estrategista-chefe da Monte Bravo Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

