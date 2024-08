Varejo abre segundo semestre com queda de 1%, diz Stone

O varejo registrou queda de 1º em julho, segundo Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, iniciando o segundo semestre em baixa. “No comparativo geral com o mesmo período do ano anterior, o varejo tem tido um desempenho superior. Porém, essa diferença tem se reduzido cada vez mais, quando olhamos para os dados mais recentes, o que é esperado, uma vez que o segundo semestre de 2023 foi, de modo geral, melhor que o primeiro.”, explica o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, responsável pelo levantamento, Matheus Calvelli. São consideradas as operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo.

Entre os seis segmentos analisados, quatro registraram alta mensal, liderados por materiais de construção,com crescimento de 1,5%, seguido por móveis e eletrodomésticos (1,2%), livros, jornais, revistas e papelaria (0,5%) e tecidos, vestuários e calçados (0,4%). Em contrapartida, os outros dois segmentos apresentaram queda: hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo com uma baixa de 5,8%, e artigos farmacêuticos (1,2%).