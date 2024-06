Vacância de galpões no Rio Grande diminui em decorrência de destruição

A tragédia climática que acomete o estado do Rio Grande do Sul atingiu em cheio o segmento de galpões industriais. Cerca de 66% das unidades localizadas no estado, ou 300 mil metros quadrados, estão em áreas que foram alagadas em meio às fortes inundações. Com isso, a taxa de vacância, a disponibilidade para aluguel, dos galpões gaúchos caiu de 7,5% no fim de março para apenas 2%, segundo levantamento da consultoria imobiliária internacional Binswanger. Nove galpões industriais funcionavam no estado em março, nas cidades de Gravataí, Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Nova Santa Rita e Porto Alegre.