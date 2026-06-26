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Economia

Unipar amplia esforço social

Companhia diz ter impactado 13,5 milhões de pessoas em quatro anos com projetos no Brasil e na Argentina

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h00
Grupo de aproximadamente 50 pessoas, a maioria mulheres, posando sorridentes atrás de mesas com materiais de artesanato. Ao fundo, um mural colorido com rostos de mulheres e a frase Mãos que criam, a arte de transformar. Bandeirinhas de festa junina decoram o ambiente
Ação social da Unipar (Divulgação/Divulgação)
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Unipar amplia esforço social Priorize VEJA no Google

A Unipar ampliou a escala de seu investimento social privado e passou a tratar a agenda de impacto como uma frente cada vez mais estratégica de relacionamento com as comunidades onde atua.

Nos últimos quatro anos, a companhia afirma ter impactado 13,5 milhões de pessoas por meio de mais de 230 projetos patrocinados e apoiados no Brasil e na Argentina. Apenas em 2025, foram 75 iniciativas, com alcance estimado de 5,6 milhões de pessoas.

O portfólio reúne ações em áreas como saneamento, educação, cultura, esporte, meio ambiente e desenvolvimento social. A leitura interna é que esse tipo de investimento deixou de ser apenas uma agenda reputacional e passou a funcionar também como vetor de licença social para operar — especialmente em regiões onde a presença industrial da empresa tem impacto direto sobre a vida das comunidades.

A companhia tem reforçado que os projetos fazem parte de sua estratégia de promoção do desenvolvimento humano e de fortalecimento dos territórios onde mantém operações.

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