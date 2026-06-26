Unipar amplia esforço social

A Unipar ampliou a escala de seu investimento social privado e passou a tratar a agenda de impacto como uma frente cada vez mais estratégica de relacionamento com as comunidades onde atua.

Nos últimos quatro anos, a companhia afirma ter impactado 13,5 milhões de pessoas por meio de mais de 230 projetos patrocinados e apoiados no Brasil e na Argentina. Apenas em 2025, foram 75 iniciativas, com alcance estimado de 5,6 milhões de pessoas.

O portfólio reúne ações em áreas como saneamento, educação, cultura, esporte, meio ambiente e desenvolvimento social. A leitura interna é que esse tipo de investimento deixou de ser apenas uma agenda reputacional e passou a funcionar também como vetor de licença social para operar — especialmente em regiões onde a presença industrial da empresa tem impacto direto sobre a vida das comunidades.

A companhia tem reforçado que os projetos fazem parte de sua estratégia de promoção do desenvolvimento humano e de fortalecimento dos territórios onde mantém operações.