Unimed tem comprador na mira para hospital bilionário na Barra da Tijuca

A procura por um comprador para um dos principais ativos da Unimed-Rio, o gigantesco hospital da empresa na Barra da Tijuca, tem sido intensificada, segundo fontes familiarizadas com a questão. A rede Oncoclínicas, especializada em oncologia, é a principal interessada em adquirir o hospital. O plano envolve vender 70% do hospital, avaliado em 1 bilhão de reais, movimentando 700 milhões de reais. Entretanto, como a Unimed possui uma dívida de 200 milhões de reais com a Oncoclínicas, esse valor seria abatido através da transação, sobrando 500 milhões para o caixa da empresa. A Unimed-Rio está em recuperação fiscal desde 2016.



O hospital da Unimed-Rio na Barra da Tijuca foi inaugurado há quase dez anos e é voltado para procedimentos de média e alta complexidade, contando com 12 salas de cirurgia, mais de 200 leitos e cerca de dois mil funcionários. As duas companhias já possuem certa proximidade, tendo estabelecido uma parceria no hospital da Barra para tratamentos contra o câncer. Procuradas, a Unimed-Rio e a Oncoclínicas não quiseram comentar as negociações.

