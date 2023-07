Unimed fecha acordo de R$ 7 milhões em inovação com Hospital das Clínicas

A Unimed Nacional, sexta maior operadora de saúde do país, acaba de assinar um acordo de parceria científica com o Hospital das Clínicas (HC), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). A fim de desenvolver novas tecnologias na área da saúde, a operadora vai investir 7 milhões de reais na iniciativa, que se estende até 2028. Uma das primeiras ações será lançada neste mês de julho, com a destinação de 1,3 milhão de reais ao In.cube, programa do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas (InovaHC). O objetivo do programa é desenvolver soluções transformadoras para um serviço de saúde de melhor qualidade.

